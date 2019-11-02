В оренбургском селе Черный Отрог открыли памятник Виктору Черномырдину

ОРЕНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Внук и тезка первого премьера России и основателя "Газпрома" Виктор Черномырдин сдернул в субботу полотно с памятника своему знаменитому деду на торжественной церемонии на родине политика в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Бронзовый бюст установили перед музеем, хранящим материалы о жизни и труде известного государственного деятеля, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Бюст Черномырдина открыли накануне памятной даты: его не стало в ночь на 3 ноября 2010 года.

"Мы сегодня вместе с вами хотим открыть бюст Виктора Степановича, сделанный московским скульптором Степаном Мокроусовым. Когда скульптор делал этот бюст, он обращался к записям Черномырдина, его воспоминаниям Мокроусов писал, что больше всего в Черномырдине его поразило отношение к людям и мы, как семья, понимаем его слова. Невзирая на свои должности, он всегда с пониманием и заботой относился к людям, бережно и трогательно подходил к односельчанам, по-особому - к газовикам", - приводит пресс-служба слова сына Черномырдина Виталия, принявшего участие в церемонии.

Мокроусов при создании памятника взял за образец классические римские портреты, но в то же время старался, чтобы, глядя на памятник, люди видели настоящего Черномырдина: динамичного, разнообразного, интересного, человечного, уточняют организаторы.

После открытия монумента состоялся просмотр фильма "Прощание. Виктор Черномырдин" (ТВЦ, 2019 г.), прошел концерт Оренбургского камерного хора. 3 ноября в храме Иоанна Богослова в Черном Отроге, возведенном на средства Черномырдина, состоится панихида, а в музее, который пока официально не открыт, ждут посетителей.

Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.