Платформа "Прекрасный новый Хайнань" совершает турне по провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Праздничная платформа южнокитайской провинции Хайнань после демонстрации на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина по случаю 70-й годовщины образования КНР отправилась в турне по островному региону. Как сообщила местная администрация, эта конструкция уже побывала на отдаленных архипелагах в Южно-Китайском море, по юрисдикции КНР относящихся к Хайнаню.

Жители Юнсидао и других, таких же как этот, небольших южных островов стали одними из первых хайнаньцев, получивших возможность воочию увидеть данный объект. Платформа также демонстрировалась в политическом центре провинции городе Хайкоу, в ближайшее время она проедет по улицам курортного города Санья, а также городов Линшуй, Даньчжоу, Цюнхай и других населенных пунктов острова.

Платформа "Прекрасный новый Хайнань" создавалась на протяжении многих месяцев с целью демонстрации достижений региона в изучении космоса, в сфере инноваций, в международной торговле и в других областях.

На ней также воспроизведен живописный ландшафт острова Феникс в городе Санья, тропические леса провинции, проекты по проведению глубоководных исследований и всемирного конкурса красоты.

Организаторы массового шествия по случаю 70-летия КНР признали "Прекрасный новый Хайнань" самой передовой платформой среди таких же конструкций, продемонстрированных на празднике успехов 34 регионов Китая. В ближайшем будущем эта конструкция, очертаниями напоминающая круизный лайнер, станет постоянной достопримечательностью Хайкоу.