Полиция задержала школьниц, разрушивших надгробия на кладбище в Курской области

ТАСС, 2 ноября. Сотрудники управлением МВД по Курской области в субботу задержали школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры. Их личности удалось установить по размещенному в социальных сетях видео, на котором показано, как девочки ломают памятники, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Видеоролик был размещен в социальных сетях сегодня, на нем видно, как две школьницы ногами ломают надгробные памятники. Личности девочек установлены, их вместе с родителями доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего на кладбище в городе Щигры", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, количество поврежденных надгробий пока не установлено. "Наши сотрудники поедут осматривать место происшествия, но сейчас уже вечер, темнеет, и точное число сломанных памятников, скорее всего, будет известно только завтра", - отметили в пресс-службе.

В рамках начатой проверки предстоит установить сумму нанесенного ущерба. "Будет дана правовая оценка действиям школьниц, несовершеннолетних поставят на профилактический учет", - добавили в пресс-службе.