Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось на $2 млрд, до $22,9 млрд, после того, как его компания Tesla по итогам третьего квартала 2019 года зафиксировала прибыль. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes .

Он напоминает, что 23 октября Tesla по итогам третьего квартала отчиталась о прибыли в размере $342 млн, превысившей прогнозы экспертов. Общий объем выручки компании за отчетный период составил $6,3 млрд, лишь немного не дотянув до прогнозов финансовых аналитиков, которые предрекали компании прибыль в размере $6,33 млрд. В прошлом квартале данные по этому показателю равнялись $5,2 млрд.

Котировки акций компании на электронной бирже NASDAQ 31 октября выросли почти на 24%. Это позволило Маску подняться на две позиции и занять 21-е место в списке 400 самых состоятельных людей Америки, сформированном Forbes. Журнал напоминает, что Маску принадлежат 22% Tesla, а также доля в компании SpaceX, оцениваемая в $12,5 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.