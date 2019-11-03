Патриарх Кирилл передал главе Парижской архиепископии грамоту о единстве с РПЦ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о единстве с Русской православной церковью (РПЦ) на литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье.

"Постановили... поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление этими приходами <...> Архиепископия... отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", - говорится в грамоте.

Патриаршая и Синодальная грамота о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ была подписана патриархом Кириллом 1 ноября.

3 ноября патриарх совершил божественную литургию вместе с клиром Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в храме Христа Спасителя в Москве. На литургии патриарх Кирилл произвел архиепископа Иоанна в сан митрополита. "Во внимание к твердому стоянию в канонической истине и пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства с матерью Русской православной церковью Западноевропейского церковного удела… вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за вами также традиционного литургического поминовения - господина нашего преосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа Западноевропейских приходов Русской традиции", - обратился он к главе Парижской архиепископии.

Делегация архиепископии прибыла в Москву в пятницу для участия в торжественных мероприятиях по случаю воссоединения духовенства архиепископии с РПЦ, которые проходят в Москве со 2 по 4 ноября. 2 ноября ее представители посетили Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве и Троице-Сергиеву лавру. Ожидается, что 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн будут сослужить в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Об Архиепископии приходов русской традиции

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (или же Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции) - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы, а в настоящее время ее прихожанами являются как потомки эмигрантов, так и коренные жители европейских стран.

Ранее Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии во главе с возглавляющим ее архиепископом Дубнинским (на тот момент - Хариупольским) Иоанном (Реннето). Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию. Накануне визита архиепископ Иоанн заявил ТАСС, что готовность перейти в юрисдикцию РПЦ подтвердили свыше 60 приходов архиепископии, включая собор святого Александра Невского на улице Дарю в Париже.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале этого года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре Священный синод РПЦ постановил принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.