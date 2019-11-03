Медведев поздравил писателя Леонида Зорина с юбилеем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил писателя и драматурга Леонида Зорина с 95-летием и отметил мудрость, оптимизм и чувство стиля, присущие его произведениям. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства России.

"Вы - автор пьес, которые всегда вызывали искренний интерес и аплодисменты любителей театрального искусства. Фильмы, снятые по вашим сценариям, входят в число лучших произведений российского кинематографа. Ваши романы, повести и рассказы - это неизменно серьезный и острый диалог с читателем, поиск ответа на самые важные жизненные вопросы", - говорится в сообщении.

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года живет в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых - "Друзья и годы" (1962), "Энциклопедисты" (1962), "Декабристы" (1966), "Варшавская мелодия" (1967), "Покровские ворота" (1974), "Царская охота" (1974),"Незнакомец" (1976), "Карнавал" (1981) и др. Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе "Леон Гаррос ищет друга" (1960, режиссер Марчелло Пальеро, СССР - Франция), "Человек ниоткуда" (1961, Эльдар Рязанов), "Всегда со мною…" (1976, Соломон Шустер), "Добряки" (1979, Карен Шахназаров), "Покровские ворота" (1982, Михаил Козаков), "Закон" (1989, Владимир Наумов), "Царская охота" (1990, Виталий Мельников) и др.

Писатель награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.