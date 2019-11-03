Автоматическая сортировка багажа в аэропорту Внуково восстановлена после поломки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сортировка багажа пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково, в автоматическом режиме восстановлена после поломки ленты транспортера. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиапорта.

"В 11:05 восстановлена работа всех четырех островов (приема и транспортировки багажа - прим. ТАСС). Работа ведется в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье в 07:12 произошла поломка ленты сортировщика багажа фирмы Wonderland. Багаж на сдачу для вылета на протяжении почти 4 часов обрабатывался вручную, к работе были привлечены дополнительные сотрудники. При этом задержек в вылетах самолетов из Внуково нет.