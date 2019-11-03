В Гидрометцентре считают, что 2019 год в России может стать самым теплым в истории

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Прошедший октябрь в России стал самым теплым в истории вслед за летними месяцами и сентябрем, и теперь 2019 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Такой же результат показал сентябрь. Сегодня, по самым последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что 2019 год находится пока что во "втором ранге", уступая 2016 году, когда наблюдался эффект Эль-Ниньо - циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана. Этот эффект оказывает большое влияние на климат. Метеоролог отметил, что, поскольку в этом году Эль-Ниньо не наблюдается, вероятность нового рекорда "есть, но есть и большие сомнения". "Сейчас идет своеобразное соревнование", - добавил Вильфанд.