Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре рассказали об аномально теплых регионах России в октябре

В частности, самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Погода в октябре в ряде регионов России оказалась аномально теплой, сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра РФ. По данным метеорологов, самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе.

"В России в среднем за месяц температура ниже нормы оказалась только в Карелии, на Кольском полуострове и частично на Камчатке, а так повсюду она превысила ее на два и более, а в отдельных районах Якутии и на севере Сибири - на четыре градуса и более. Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны. На Земле Франца Иосифа и на Северной Земли они составили восемь градусов тепла и более", - говорится в сообщении.

Кроме того, в октябре средняя температура воздуха заметно превысила норму на большей части Евразии и Северной Африки. В Центральной и Восточной Европе, на северо-востоке Африки, на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии и почти на всей территории России средняя температура воздуха за октябрь больше нормы на два градуса и более, а в отдельных районах - на четыре градуса и более, отмечают метеорологи.

В Северной Америке аномально теплой погоде на большей части Канады и Мексики противостоял холод в США. В Канаде аномалии среднемесячной температуры воздуха от плюс двух до плюс десяти градусов, а в США от минус двух до минус четырех.

В Москве завершившийся октябрь вместе с октябрем 2008 года - второй самый теплый в истории, их средняя температура составляет 8,9 градусов. А теплее всего в октябре было в столице в 1967 году - тогда средняя температура составляла девять градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Голикова назвала неудачным проведение оптимизации медучреждений во многих регионах России
В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отметил, что на сегодняшний день районные больницы находятся в "плохом, если не сказать, ужасном" состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС