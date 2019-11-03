В Гидрометцентре рассказали об аномально теплых регионах России в октябре

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Погода в октябре в ряде регионов России оказалась аномально теплой, сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра РФ. По данным метеорологов, самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе.

"В России в среднем за месяц температура ниже нормы оказалась только в Карелии, на Кольском полуострове и частично на Камчатке, а так повсюду она превысила ее на два и более, а в отдельных районах Якутии и на севере Сибири - на четыре градуса и более. Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны. На Земле Франца Иосифа и на Северной Земли они составили восемь градусов тепла и более", - говорится в сообщении.

Кроме того, в октябре средняя температура воздуха заметно превысила норму на большей части Евразии и Северной Африки. В Центральной и Восточной Европе, на северо-востоке Африки, на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии и почти на всей территории России средняя температура воздуха за октябрь больше нормы на два градуса и более, а в отдельных районах - на четыре градуса и более, отмечают метеорологи.

В Северной Америке аномально теплой погоде на большей части Канады и Мексики противостоял холод в США. В Канаде аномалии среднемесячной температуры воздуха от плюс двух до плюс десяти градусов, а в США от минус двух до минус четырех.

В Москве завершившийся октябрь вместе с октябрем 2008 года - второй самый теплый в истории, их средняя температура составляет 8,9 градусов. А теплее всего в октябре было в столице в 1967 году - тогда средняя температура составляла девять градусов.