В МЧС России сообщили о ликвидации природных пожаров на территории Сербии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Авиация МЧС РФ помогла ликвидировать действовавшие на территории Сербии очаги природных пожаров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России продолжил работу по тушению очагов природных пожаров в высокогорных и недоступных наземной группировке районах Сербии. За сегодняшний день произведен один вылет и сброшено 42 т воды. Сегодня удалось ликвидировать оставшиеся очаги пожаров", - сказали в ведомстве.

Сейчас в Сербии нет действующих природных пожаров, также не выявлены термоточки и задымления. Тем не менее мониторинг обстановки продолжается, отметили в МЧС. Самолет ведомства вернется в Москву в понедельник, 4 ноября.

Пожар в горах Стара-Планина, расположенных на территории Болгарии и Сербии, возник сначала на болгарской территории, а затем распространился и на сербскую часть. По словам спасателей, возгорание находилось в недоступном для автотранспорта районе, куда пожарные добирались пешком по два часа. Сильное задымление мешало использовать вертолеты. В этой связи единственным шансом оставалось использование авиации МЧС России, отмечали сербские специалисты.