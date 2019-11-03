СМИ: архиепископ Кипрский не согласен ни с патриархом Кириллом, ни с Элладской церковью

НИКОСИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II не разделяет ни позиции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отказавшегося поминать архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, ни возглавляемой последним Элладской православной церкви (ЭПЦ), признавшей право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом, как сообщает греческий информационный портал Romfea, архиепископ Кипрский заявил журналистам по завершении богослужения в церкви Святого Георгия в Лаче, одном из пригородов Никосии.

"Я считаю позицию Патриарха Московского неприемлемой. Мы не отказываемся от упоминания другого священнослужителя лишь потому, что не согласны с его позицией", - сказал архиепископ.

По его словам, такой сценарий был бы оправдан лишь в том случае, если бы священнослужитель, имя которого не хотят упоминать, оказался бы еретиком. "Но насколько мне известно, ни вселенский патриарх, ни афинский еретиками не являются. Но это, конечно же, не означает, что я с ними согласен", - заявил Хризостом II.

Он также сообщил, что Кипрская православная церковь придерживается "нейтральной позиции" в споре между Москвой и Константинопольским патриархом, поскольку не считает правыми ни одну из этих сторон. При этом архиепископ Кипрский дал понять, что священнослужители острова не считают, что в православном мире появилась новая поместная церковь.

В октябре во время встречи с председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергеем Степашиным Хризостом II дал понять, что остается привержен идее единства православия на Украине и своей позиции в этом вопросе не меняет. В отношении самой идеи предоставления автокефалии украинской церкви Хризостом II ранее заявлял, что церковный раскол на Украине "нанесет вред единству всего православия", и предлагал посреднические услуги с целью нормализации ситуации.

В воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул имя главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, зачитывая диптих с главами поместных церквей во время литургии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в храме Христа Спасителя в Москве. Священный синод РПЦ, собравшийся 17 октября, постановил прекратить молитвенное общение с иерархами ЭПЦ, в том или ином виде признающими Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви не признают канонической.