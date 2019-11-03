Песков заявил, что система здравоохранения России не способна к саморегулированию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Российская система здравоохранения не способна к самообновлению, так как в ней отсутствуют механизмы саморегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"До 2008 года в результате нацпроектов был сделан существенный прорыв в медицине в начальном звене. Но прошло больше 10 лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что, по всей видимости, система просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень в оснащенности оборудованием, в оснащенности техникой и врачами и так далее", - сказал он.

Песков подчеркнул, что на развитие системы здравоохранения выделены огромные средства. "У государства есть деньги, и они будут тратиться. И разговор как раз идет о том, насколько эффективнее их можно и нужно потратить, - добавил он. "Есть и министры, есть и курирующие вице-премьеры, поэтому вкупе это все огромная такая прорывная сила. И вопрос только именно найти наилучшие менеджерские ходы".

При этом, по словам пресс-секретаря президента, в здравоохранении сохраняется большое количество проблем. "Закупают новейшее оборудование, его нужно опять закупить. Но чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить. Но как стимулировать желание врача поехать, например, в сельскую местность или поехать в отдаленный регион и там работать?" - подчеркнул Песков.

В четверг в Светлогорске в Калининградской области президент РФ Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Губернатор Ивановской области, руководитель рабочей группы "Здравоохранение" Станислав Воскресенский по итогам заседания сообщил, что федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране.