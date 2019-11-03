Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Информация о госпитализации актера Александра Семчева из-за проблем с сердцем не соответствует действительности, сообщила в воскресенье ТАСС его представитель.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что врачи диагностировали у Семчева проблемы с сердцем, он был госпитализирован.

"Это ложная информация, она не соответствует действительности. Он здоров, все с ним в порядке, сейчас находится дома", - сообщил собеседник агентства.

Семчев окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс В. Николаенко) в 1997 году, был принят в труппу Художественного театра. Дебютировал в спектакле Романа Козака "Женитьба". Семчев снимался в телефильмах "Марш Турецкого", "Маросейка, 12", "Остановка по требованию", "Граница. Таёжный роман", "Сыщики" и "Участок". Более 70 ролей в кино и на ТВ, в том числе в "Дне выборов" и сериале "Кухня". Дважды лауреат премии Олега Табакова. Является заслуженным артистом РФ.