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Россия отмечает День народного единства

Региональные и местные власти по всей стране подготовили различные праздничные программы с национальным колоритом
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства. По всей стране пройдут патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты, флешмобы, интеллектуальные марафоны, спортивные эстафеты, призванные познакомить людей всех возрастов и профессий с традициями и искусством многочисленных народов, проживающих в Российской Федерации.

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История Дня народного единства

День народного единства был включен в праздничный календарь 13 лет назад в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Президент России Владимир Путин по сложившейся традиции в этот день возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций. Затем Путин посетит выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая пройдет в выставочном зале "Манеж" в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства".

Кроме того, в понедельник на торжественном приеме в Кремле глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. А вечером 4 ноября в зале "Зарядье" Путин посетит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Из четырех парламентских партий собственные мероприятия в столице планирует ЛДПР, которая проведет торжественное собрание-митинг в Колонном зале Дома союзов. Перед участниками выступят депутаты Госдумы и активисты, а кульминацией встречи станет праздничный концерт, выступление военного оркестра, группы барабанщиц и народных коллективов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский произнесет речь. "Учитывая истоки праздника - успешное отражение русским ополчением польской интервенции в 1612 году - в своем выступлении председатель ЛДПР проведет исторические параллели и даст оценки современным международным событиям", - рассказали в пресс-службе партии.

А вот депутаты думской фракции "Единой России" отметят День народного единства в регионах, со своими избирателями. "Проводят приемы граждан, патриотические уроки в школах, посещают социальные объекты, - сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. - Непосредственно 4 ноября парламентарии также в регионах примут участие в праздничных мероприятиях, демонстрациях".

Фестиваль в столице

В Москве День народного единства начали отмечать еще в субботу, когда открылся одноименный фестиваль. Его гости могут побывать на иммерсивных спектаклях, бесплатных экскурсиях, кулинарных и ремесленных мастер-классах, проходящих на девяти столичных площадках.

Посетителей московских парков в понедельник ждут концерты фолк-музыки, подвижные игры, разнообразные мастер-классы, а также квесты и флешмобы. В саду "Эрмитаж" пройдет мастер-класс по созданию образов с изображением элементов народного костюма и рассказ об играх разных эпох, в парке "Зарядье" в холле Медиацентра и "Заповедном посольстве" посетители поучаствуют в эстафетах и хороводах. А в Сокольниках будет представлена фольклорная программа от театра "Держава", в ходе которой гости узнают, как звучат русские трещотки, ложки, бубны и свирели. Свои выступления также подготовили коллективы из Бурятии, Калмыкии и Кавказа.

"Православная Русь - к Дню народного единства"

В День народного единства в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве пройдет XVIII выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства". Темой экспозиции в 2019 году станет отражение Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве от 1940-х до 2010-х годов. На выставке будут представлены 150 произведений искусства из разных городов России. Среди них - макет мемориала советским воинам в Ржеве, который планируется открыть к 75-летию Великой Победы в 2020 году, а также икона святителя Николая Чудотворца из Богоявленского собора Санкт-Петербурга, перед которой во время блокады Ленинграда ежедневно молился митрополит Новгородский и Ленинградский Алексий (Симанский), будущий Патриарх Московский и всея Руси.

"Мы не можем понять, конечно, всей силы чувств, которые охватывали тогда людей. Осмысливание войны сейчас продолжается, иногда оно весьма бравурное, иногда - сдержанное, мы пытаемся понять свою историю и своих предков. Но то, что нам передано в произведениях искусства, не сравнится ни с чем, и я думаю, что это будет особым открытием для всех, кто посетит эту экспозицию", - отметил в связи с этим председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции перед открытием выставки.

Ожидается, что выставку посетят около 1,5 млн человек, отметил, со своей стороны, директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

Викторины, квесты и флешмобы от ОНФ

Около 200 праздничных мероприятий проведут во всех регионах страны активисты Общероссийского народного фронта. Ожидается, что в патриотических акциях - тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах, спортивных состязаниях - примут участие порядка 160 тыс. человек.

В частности, в Ставрополье "фронтовики" присоединятся к челленджу "Удивительная Россия", чтобы рассказать об интересных местах своего края. Участники команды "Молодежки ОНФ" в Ивановской области проведут викторину на тему истории России на площадях Пушкина и Ленина областного центра. Случайные прохожие за оригинальные, интересные и полные ответы получат поощрительные призы: значки, блокноты, ручки.

Смоленская команда "Молодежки ОНФ" приглашает земляков на квест "Объединение". Участников ждут головоломки и загадки в городском саду имени Глинки. Подключиться к прохождению квеста смогут и юные жители Курска. Для них активисты ОНФ организуют интерактивную игру, посвященную традициям народов, проживающих в Курской области. Место проведения акции - Театральная площадь на улице Ленина.

Владимирская команда "Молодежки ОНФ" на акции "Игры народов мира" познакомит жителей и гостей областного центра с национальными развлечениями. К участию в мероприятии, которое состоится 4 ноября на площади Победы, организаторы хотят привлечь не менее 200 человек. Массовую акцию запланировали и брянские общественники, которые проведут танцевальный флешмоб в детском оздоровительном центре "Деснянка" в Жуковке.

Тульские активисты ОНФ на межрегиональном фестивале национальных культур "Страна в миниатюре" организуют в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля флешмоб "Ретро-почта". На открытках с изображением национальных костюмов участники фестиваля напишут свои пожелания представителям других национальностей, а общественники выступят в роли почтальонов.

Активисты ОНФ в Ненецком автономном округе проведут праздничный день под куполом чума в семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера "ВЫ", куда пригласят представителей разных диаспор. Участники акции "Наш дом Арктика" проведут кулинарные мастер-классы по изготовлению традиционных блюд своих народов, расскажут об особенностях национальных культур и исполнят песни на разных языках. Похожее мероприятие состоится в семейно-досуговом центре "Гармония" в удмуртском селе Малая Пурга, где по инициативе ОНФ пройдет гастрономический фестиваль блюд народов Удмуртии с мастер-классами, конкурсами и кулинарными поединками.

Праздник в регионах: спартакиада, танцы и традиционная кухня

Региональные и местные власти по всей стране подготовили различные праздничные программы с национальным колоритом.

Тематике здорового образа жизни посвятят основное событие ко Дню народного единства в Приморье: на центральной площади Владивостока пройдет фестиваль спорта и боевых искусств народов России. "Зрелищной и захватывающей частью события станет спартакиада, в которой сразятся сборные национальных диаспор, проживающих в Приморье. Кроме этого, пройдут турниры по таким национальным видам спорта, как самбо и городки, якутский масс-рестлинг, татарская борьба кореш", - сообщили специалисты департамента. Участниками праздника станут известные приморские спортсмены, среди которых призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров и многие другие.

Гастрономический акцент будет превалировать на праздновании Дня народного единства в Нижнем Новгороде. "В эти выходные нижегородцы и гости города смогут познакомиться с кулинарными традициями страны в одном месте. Это полностью соответствует духу праздника, призванного сблизить людей со всех уголков России", - сказал ТАСС губернатор региона Глеб Никитин. На центральной площади города - площади Минина и Пожарского - в рамках фестиваля "Кухни народов России" будут развернуты мобильные кухни и кофейни, где жители смогут попробовать, например, традиционный бурятский суп с лапшой и мясом шулэн, осетинский суп на говяжьем бульоне - лыжву, а также узнать, чем уха из волжской рыбы отличается от карельского блюда лохикейто. Также большая команда шеф-поваров организует флешмоб, в рамках которого представители народов России скажут "Добро пожаловать!" и "Приятного аппетита!" на родных языках и представят знаковые продукты своих регионов, отметили в пресс-службе правительства области.

В Симферополе в рамках Дня народного единства и в связи с 5-й годовщиной Общекрымского референдума 2014 года, пройдет фестиваль кузнечного мастерства. По информации организаторов, публике представят стилизованную карту России из сегментов, сделанных кузнецами из 85 регионов страны и декорированных визитной карточкой каждого из субъектов. Центром народных гуляний в Волгограде 4 ноября станет площадка перед интерактивным музеем "Россия - моя история" вблизи Центральной набережной Волги. Здесь пройдет большая концертная программа, на которой, в частности, воспитанники местной школы кавказских танцев станцуют лезгинку, традиционно участие в представлении примут волгоградские коллективы казачьей песни и пляски.

В Санкт-Петербурге одной из основных площадок празднования станет большой концертный зал (БКЗ) "Октябрьский" и территория рядом с ним. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, на Фестивале обычаев и традиций народов России у БКЗ зрители увидят выступления дагестанского танцевального ансамбля. Карельской фолк-группы, хора русской песни, а также смогут попробовать традиционную выпечку разных национальных кухонь. Программу продолжит концерт на сцене "Октябрьского" с участием заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова, солистки молодежной труппы Большого театра Аллы Петровой, солистов петербургского Театра музыкальной комедии Веры Свешниковой и Игорь Кроля, а также популярных групп "Марсель" и "IOWA". В центре "Россия - моя история" посетители смогут побывать на шоу военных оркестров с участием победителей международного фестиваля "Спасская башня".

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