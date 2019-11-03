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Президент McDonald's покинул свой пост из-за служебного романа

Стива Истербрука на этой должности сменил Крис Кемпзински
Стив Истербрук Alyssa Schukar/AP Images for McDonald's
Описание
Стив Истербрук
© Alyssa Schukar/AP Images for McDonald's

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте McDonald's.

"Кемпзински стал преемником Стива Истербрука, который расстался с компанией после того, как ее руководство пришло к заключению, что он нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво, вступив недавно по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей", - говорится в сообщении.

"Это было ошибкой", - признал 52-летний Истербрук в послании по электронной почте, которое приводит газета The Wall Street Journal. "Учитывая принципы компании, я согласен с мнением совета директоров в том, что настала пора мне двигаться вперед", - добавил он.

Новый президент и гендиректор McDonald's ранее возглавлял подразделение компании в США и отвечал за бизнес примерно 14 тыс. ресторанов быстрого питания. Он вошел в воскресенье в состав совета директоров.

McDonald's - американская корпорация, владеющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Она была основана в 1940 году в Сан-Бернардино (штат Калифорния). В настоящее время ее штаб-квартира базируется в Чикаго (штат Иллинойс). Компания владеет свыше 38 тыс. ресторанов в более чем 100 странах мира, включая Россию.

Теги
США
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