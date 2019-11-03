Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

День народного единства отмечают на Камчатке праздником нерпы "Хололо" и этнодиктантом

В честь праздника в Петропавловске-Камчатском также проведут танцевальный марафон, конкурс национальных кос и церемонию открытия парковой зоны музейного комплекса "Вулканариум"
Петропавловск-Камчатский Александр Петров/ТАСС
Описание
Петропавловск-Камчатский
© Александр Петров/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Жители Камчатского края одними из первых в стране начали празднование Дня народного единства, старт которому дал "Большой этнографический диктант". В регионе проходят выставки и концерты, акции и творческие фестивали, важной частью программы станет праздник "Хололо", сообщил в понедельник ТАСС представитель правительства края.

По информации краевого правительства, в этом году празднование Дня народного единства в регионе проходит довольно масштабно. Мероприятия, посвященные этому дню, начались в муниципалитетах еще с 1 ноября и продлятся до самого конца месяца.

"Стартовало празднование с этнодиктанта, в котором свои силы попробовали жители всех населенных пунктов края. Для этих целей в регионе были открыты 34 площадки - почти в два раза больше, чем в прошлом году. Зрелищным праздником, приуроченным к Дню народного единства, станет праздник нерпы или День морского зверя "Хололо". Он пройдет сегодня в Авачинской бухте", - сообщил собеседник агентства.

Начнется праздник "Хололо" в 13:00 по местному времени (05:00 мск). На берегу Авачинской бухты проведут традиционные обряды благодарения и кормления нерпы, очищения, подношения морю, земле и вулканам. Там же выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурсы, игры на бубне, перетягивание тэллытыла (вертушки на ремне). Кроме того, участников мероприятия угостят ухой, шурпой из нерпы и камчатским чаем.

На Камчатке верят, что таким образом могут задобрить морского зверя. Люди надеются, что благодаря этому нерпа в большем количестве вернется в Авачинскую бухту в следующем году летом. В корякских селах к этому празднику готовятся целый год, слово "хололо" на русский язык не переводится.

Помимо этого, в День народного единства в Петропавловске-Камчатском пройдет интерактивная развлекательная программа "Хоровод мира и дружбы", угощение горячим чаем и кондитерскими изделиями, выставка от мастеров декоративно-прикладного искусства, танцевально-национальный марафон "Этнодискотека" и конкурс национальных кос. В этот же день в краевой столице проведут фестиваль "Камчатка. Четыре стихии", в рамках которого на территории музейного комплекса "Вулканариум" состоится открытие парковой зоны. В этом проекте мастера-скульпторы и художники создали малые архитектурные формы и нарисовали граффити, которые украсили парк "Вулканариума", превратив пустырь в комфортную зону отдыха.

Чукотка

Помимо жителей Камчатки, празднование Дня народного единства начали и на Чукотке. В регионе подготовлено более 50 мероприятий, среди которых тематические выставки, викторины, концерты, спортивные состязания, театральные и игровые программы, квесты. Во всех образовательных организациях округа проходят тематические открытые уроки и круглые столы, в билибинском краеведческом музее им. Глазырина открылась интерактивная выставка. Вечером жителей Чукотки ждут праздничные концерты.

День народного единства

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Государственный праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Теги
РоссияКамчатский крайЧукотский автономный округДальний Восток
Реклама на ТАСС
"Известия": ученые установили, что излишняя мотивация может навредить детской успеваемости
Специалисты отмечают, что стремясь вернуть ребенку веру в себя, взрослые не уделяют должного внимания реальным проблемам, с которыми дети сталкиваются в учебном заведении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС