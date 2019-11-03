День народного единства отмечают на Камчатке праздником нерпы "Хололо" и этнодиктантом

ТАСС, 4 ноября. Жители Камчатского края одними из первых в стране начали празднование Дня народного единства, старт которому дал "Большой этнографический диктант". В регионе проходят выставки и концерты, акции и творческие фестивали, важной частью программы станет праздник "Хололо", сообщил в понедельник ТАСС представитель правительства края.

По информации краевого правительства, в этом году празднование Дня народного единства в регионе проходит довольно масштабно. Мероприятия, посвященные этому дню, начались в муниципалитетах еще с 1 ноября и продлятся до самого конца месяца.

"Стартовало празднование с этнодиктанта, в котором свои силы попробовали жители всех населенных пунктов края. Для этих целей в регионе были открыты 34 площадки - почти в два раза больше, чем в прошлом году. Зрелищным праздником, приуроченным к Дню народного единства, станет праздник нерпы или День морского зверя "Хололо". Он пройдет сегодня в Авачинской бухте", - сообщил собеседник агентства.

Начнется праздник "Хололо" в 13:00 по местному времени (05:00 мск). На берегу Авачинской бухты проведут традиционные обряды благодарения и кормления нерпы, очищения, подношения морю, земле и вулканам. Там же выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурсы, игры на бубне, перетягивание тэллытыла (вертушки на ремне). Кроме того, участников мероприятия угостят ухой, шурпой из нерпы и камчатским чаем.

На Камчатке верят, что таким образом могут задобрить морского зверя. Люди надеются, что благодаря этому нерпа в большем количестве вернется в Авачинскую бухту в следующем году летом. В корякских селах к этому празднику готовятся целый год, слово "хололо" на русский язык не переводится.

Помимо этого, в День народного единства в Петропавловске-Камчатском пройдет интерактивная развлекательная программа "Хоровод мира и дружбы", угощение горячим чаем и кондитерскими изделиями, выставка от мастеров декоративно-прикладного искусства, танцевально-национальный марафон "Этнодискотека" и конкурс национальных кос. В этот же день в краевой столице проведут фестиваль "Камчатка. Четыре стихии", в рамках которого на территории музейного комплекса "Вулканариум" состоится открытие парковой зоны. В этом проекте мастера-скульпторы и художники создали малые архитектурные формы и нарисовали граффити, которые украсили парк "Вулканариума", превратив пустырь в комфортную зону отдыха.

Чукотка

Помимо жителей Камчатки, празднование Дня народного единства начали и на Чукотке. В регионе подготовлено более 50 мероприятий, среди которых тематические выставки, викторины, концерты, спортивные состязания, театральные и игровые программы, квесты. Во всех образовательных организациях округа проходят тематические открытые уроки и круглые столы, в билибинском краеведческом музее им. Глазырина открылась интерактивная выставка. Вечером жителей Чукотки ждут праздничные концерты.

День народного единства

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Государственный праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.