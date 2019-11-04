Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

День народного единства отметили на Таймс-сквер

Празднования Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года
Описание
© Наталья Славина/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Более 200 человек приняли в воскресенье участие на площади Таймс-сквер в гуляньях, посвященных Дню народного единства. В течение часа на Манхэттене звучали песни и национальная музыка многих народов, населяющих Россию, под которые танцевали как бывшие соотечественники, так и туристы из самых разных стран мира, оказавшиеся в это время в центре Нью-Йорка.

Ритм и движения задавали участникам праздникам танцоры молодежного ансамбля "Калейдоскоп". Праздник начался с русской плясовой "Калинка", продолжился народной "Порушка-Параня", после чего над площадью пронеслись казацкие мелодии, украинские, белорусские, цыганские и другие.

"Мы отмечаем День народного единства - российский праздник, который именно в России актуален как нигде, ведь именно здесь проживает очень много национальностей и народов. Он призван объединить, а тех, кто уже объединился, держать вместе и сплачивать, чтобы легче переживать трудности и отмечать радостные события", - сказал корреспонденту ТАСС один из участников праздника, певец Константин Степанов, который не только профессионально пел во время карнавала, но и аккомпанировал на балалайке.

"Каждый год мы отмечаем этот праздник, потому что это веселье, дружба и красота, - пояснила корреспонденту ТАСС один из организаторов праздника в Нью-Йорке вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. - А объединяет нас здесь всех русский язык и традиции. В Нью-Йорке русскоязычная молодежь очень активная - она не только занимается помощью ветеранам, старикам, но проводит и спортивные соревнования, отмечает различные праздники, проводит "Бессмертный полк", организовывает много других мероприятий. Здесь с нами татары, украинцы, белорусы, молдаване, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, дагестанцы, конечно, русские и представители многих других народностей, проживающих в России и на территории бывших советских республик".

Туристка из Пуэрто-Рико, которая вместе с семьей смотрела и снимала на видео гулянья на Таймс-сквер, рассказала ТАСС, что раньше не имела представления о Дне народного единства, но теперь знает, что "в России проживает много народов, у всех них есть свои танцы и песни, и их представители сегодня собрались здесь, чтобы показать, что они дружат - не только между с собой в Нью-Йорке, но и с соотечественниками в России". "Очень красочный, веселый и дружный праздник, и очень хочется танцевать вместе с ними", - сказала пуэрториканка.

Завершился праздник исполнением американской песни "Нью-Йорк, Нью-Йорк". Гулянья в честь Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Дело Марии Бутиной
Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в тюрьме США
В интервью телеканалу CBS, записанном незадолго до выхода на свободу, россиянка назвала их пыткой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС