День народного единства отметили на Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Более 200 человек приняли в воскресенье участие на площади Таймс-сквер в гуляньях, посвященных Дню народного единства. В течение часа на Манхэттене звучали песни и национальная музыка многих народов, населяющих Россию, под которые танцевали как бывшие соотечественники, так и туристы из самых разных стран мира, оказавшиеся в это время в центре Нью-Йорка.

Ритм и движения задавали участникам праздникам танцоры молодежного ансамбля "Калейдоскоп". Праздник начался с русской плясовой "Калинка", продолжился народной "Порушка-Параня", после чего над площадью пронеслись казацкие мелодии, украинские, белорусские, цыганские и другие.

"Мы отмечаем День народного единства - российский праздник, который именно в России актуален как нигде, ведь именно здесь проживает очень много национальностей и народов. Он призван объединить, а тех, кто уже объединился, держать вместе и сплачивать, чтобы легче переживать трудности и отмечать радостные события", - сказал корреспонденту ТАСС один из участников праздника, певец Константин Степанов, который не только профессионально пел во время карнавала, но и аккомпанировал на балалайке.

"Каждый год мы отмечаем этот праздник, потому что это веселье, дружба и красота, - пояснила корреспонденту ТАСС один из организаторов праздника в Нью-Йорке вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. - А объединяет нас здесь всех русский язык и традиции. В Нью-Йорке русскоязычная молодежь очень активная - она не только занимается помощью ветеранам, старикам, но проводит и спортивные соревнования, отмечает различные праздники, проводит "Бессмертный полк", организовывает много других мероприятий. Здесь с нами татары, украинцы, белорусы, молдаване, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, дагестанцы, конечно, русские и представители многих других народностей, проживающих в России и на территории бывших советских республик".

Туристка из Пуэрто-Рико, которая вместе с семьей смотрела и снимала на видео гулянья на Таймс-сквер, рассказала ТАСС, что раньше не имела представления о Дне народного единства, но теперь знает, что "в России проживает много народов, у всех них есть свои танцы и песни, и их представители сегодня собрались здесь, чтобы показать, что они дружат - не только между с собой в Нью-Йорке, но и с соотечественниками в России". "Очень красочный, веселый и дружный праздник, и очень хочется танцевать вместе с ними", - сказала пуэрториканка.

Завершился праздник исполнением американской песни "Нью-Йорк, Нью-Йорк". Гулянья в честь Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года.