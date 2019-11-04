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Жителей Читы угостили четырехметровым "караваем" в День народного единства

На главную площадь города пришли 3,5 тыс. человек
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Описание
© Илья Баринов/ТАСС
© Илья Баринов/ТАСС
© Илья Баринов/ТАСС

ЧИТА, 4 ноября. /ТАСС/. Пекари Читы в День народного единства угостили всех желающих четырехметровым "караваем": на большой подставке в форме каравая, установленной в центре города, в несколько ярусов разместили много маленьких, свежеиспеченных караваев, попробовать которые могли все пришедшие на праздничные гуляния в понедельник.

"Караваи для праздника изготовили пекари "Черновского хлебозавода", - рассказали организаторы праздника. - Их разместили на трех уровнях подставки в форме каравая, диаметр нижнего яруса которой - 4 м. Отведать одно из самых известных блюд русской кухни могут все желающие".

По данным властей края, несмотря на пасмурную погоду и холодный ветер, на главную площадь Читы пришли 3,5 тыс. человек. Здесь они смогли попробовать блюда живущих в Забайкалье народов - русских, бурят, евреев, армян, грузин, киргизов и узбеков. На площади быстро выстроились очереди к мангалам, где жарили шашлыки, к казанам, где готовили чебуреки, и к юрте - там можно было угоститься буузами, бурятским аналогом мант. Участники праздника состязались в народных играх - например, могли помериться силой в борьбе на руках и перетягивании каната. Десятки читинцев, взявшись за руки, исполнили бурятский хоровод - танец ёхор.

"Этот праздник напоминает нам, что во всех ситуациях, когда мы теряли единство и становились разобщенными, это всегда оборачивалось ухудшением жизни людей, дезорганизацией работы в государства, внутренними смутами или нашествием внешних врагов. Поэтому важно быть едиными. Уверен, вместе мы сумеем сделать так, чтобы наш край и страна жили лучше, чтобы каждый житель стал счастливее и с уверенностью смотрел в завтрашний день", - сказал, поздравляя читинцев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Праздничная программа завершилась масштабным хороводом "Забайкалье - земля согласия", в котором станцевали не только артисты краевых ансамблей, но и все желающие.

Праздник отмечают и в соседней Якутии. В преддверии Дня народного единства в республике прошел открытый чемпионат по национальной борьбе - хапсагай. Кроме того, в праздничные дни в Якутске в 10-ый раз прошел всероссийский фестиваль классического балета "Стерх", зрители которого увидели постановки "Лебединого озера", "Дон Кихота", "Корсара" и "Спартака".

Теги
РоссияЗабайкальский край
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