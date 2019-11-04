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МВД проработает вопрос необходимости введения штрафа за превышение скорости до 20 км/ч

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МВД России дополнительно проработает вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", - сказали в МВД.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 2 декабря проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Поручение было дано Министерству внутренних дел по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Этот вопрос не в первый раз обсуждают в кабинете министров. Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручала МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется. В Минтрансе в апреле заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения.

Помимо этого Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

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