Эксперты рассказали, к чему приведет глобальное потепление в ближайшие десятилетия

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Диана Решетняк/. Предметные разговоры о глобальном потеплении еще несколько десятилетий назад звучали только в научной сфере: большинство людей относилось к сообщениям о нем недоверчиво, как к событиям очень далекого будущего. Сегодня последствия глобального потепления очевидны всем. Осенняя погода летом, летняя - осенью, резкие скачки температуры в течение месяца - все это обусловлено глобальными изменениями в климате. Основной причиной глобального потепления являются парниковые газы, и Россия занимает четвертое место в Мире по количеству их выбросов. В 1999 году наша страна подписала Киотский протокол, а в 2004 году был принят соответствующий закон. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу, "затормозив" глобальное потепление почти на год. Спустя 15 лет страна ратифицировала Парижское соглашение по климату, обозначив свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Однако климатологи, метеорологи и экоактивисты рассказали ТАСС, что в ближайшие десятилетия позитивных результатов от этого соглашения ждать не стоит, а количество погодных аномалий и экстремальных ситуаций будет только расти.

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Подушка климатической безопасности В ближайшие десятилетия температура, уровень моря и количество экстремальных событий в природе продолжат расти, считает старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук (РАН), климатолог Александр Черногульский. Выполнение странами пунктов Парижского соглашения не сможет принести очевидные позитивные результаты, но при условии перехода всех стран на низкоуглеродную экономику можно рассчитывать на сохранение нынешних темпов роста температур. Таким образом, Парижское соглашение выполняет роль подушки безопасности при столкновении с глобальными климатическими изменениями. По словам Черногульского, температура будет расти на 0,1-0,2 градуса каждое десятилетие. "Если ничего не делать, температура может расти еще быстрее. То есть к концу XXI века может на 3 градуса вырасти, а у нас в стране даже на 7 градусов на севере", - отметил ученый, пояснив, что климатические изменения глобальнее всего протекают в России и Канаде из-за особенностей расположения стран. Также, по пессимистичному прогнозу, уже к середине XXI века лед в Арктике может стать сезонным явлением. Нервная погода, волны тепла и невечная мерзлота "Нормальная" погода наблюдается все реже, отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Происходит увеличение амплитуды погодных характеристик: очень жаркая погода сменяется очень холодной, очень дождливая - засушливой. Климатические аномалии становятся тенденцией. В связи с этим растет и количество экстремальных явлений, в частности волн тепла, которые крайне негативно влияют на здоровье человека. "Под волнами тепла подразумевается ситуация, когда в теплый период времени температура превышает норму на 5 градусов, и этот период длится пять дней и более", - поясняет метеоролог. Ярким примером является 2010 год, когда на территории России около 50 дней стоял антициклон. По словам Вильфанда, эту ситуацию в ближайшие десятилетия не поможет изменить даже полное прекращение выбросов парниковых газов. "Если мы даже с завтрашнего дня создадим условия для прекращения выброса парниковых газов в атмосферу, то все равно в течение ближайших десятилетий потепление продолжится, несколько меньшие темпами, но продолжится", - отметил он. Вильфанд подчеркнул, что перед нами стоит задача адаптироваться к глобальному потеплению, в том числе перестать считать, что вечная мерзлота будет существовать действительно вечно. "Очень негативные последствия связаны с таянием вечной мерзлоты, поскольку в нашей стране более 60% находится в такой зоне. Вся инфраструктура построена на принципе, что эта мерзлота будет вечной, но происходят изменения. Начинается медленное смещение этой зоны к северу. В связи с этим нужно адаптироваться к изменениям климата: нужно рыть котлованы, делать другие фундаменты, быть готовыми", - пояснил он.