Эксперты рассказали, к чему приведет глобальное потепление в ближайшие десятилетия

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Диана Решетняк/. Предметные разговоры о глобальном потеплении еще несколько десятилетий назад звучали только в научной сфере: большинство людей относилось к сообщениям о нем недоверчиво, как к событиям очень далекого будущего. Сегодня последствия глобального потепления очевидны всем. Осенняя погода летом, летняя - осенью, резкие скачки температуры в течение месяца - все это обусловлено глобальными изменениями в климате.
Основной причиной глобального потепления являются парниковые газы, и Россия занимает четвертое место в Мире по количеству их выбросов. В 1999 году наша страна подписала Киотский протокол, а в 2004 году был принят соответствующий закон. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу, "затормозив" глобальное потепление почти на год. Спустя 15 лет страна ратифицировала Парижское соглашение по климату, обозначив свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Однако климатологи, метеорологи и экоактивисты рассказали ТАСС, что в ближайшие десятилетия позитивных результатов от этого соглашения ждать не стоит, а количество погодных аномалий и экстремальных ситуаций будет только расти.
Подушка климатической безопасности
В ближайшие десятилетия температура, уровень моря и количество экстремальных событий в природе продолжат расти, считает старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук (РАН), климатолог Александр Черногульский. Выполнение странами пунктов Парижского соглашения не сможет принести очевидные позитивные результаты, но при условии перехода всех стран на низкоуглеродную экономику можно рассчитывать на сохранение нынешних темпов роста температур. Таким образом, Парижское соглашение выполняет роль подушки безопасности при столкновении с глобальными климатическими изменениями. По словам Черногульского, температура будет расти на 0,1-0,2 градуса каждое десятилетие. "Если ничего не делать, температура может расти еще быстрее. То есть к концу XXI века может на 3 градуса вырасти, а у нас в стране даже на 7 градусов на севере", - отметил ученый, пояснив, что климатические изменения глобальнее всего протекают в России и Канаде из-за особенностей расположения стран. Также, по пессимистичному прогнозу, уже к середине XXI века лед в Арктике может стать сезонным явлением.
Нервная погода, волны тепла и невечная мерзлота
"Нормальная" погода наблюдается все реже, отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Происходит увеличение амплитуды погодных характеристик: очень жаркая погода сменяется очень холодной, очень дождливая - засушливой. Климатические аномалии становятся тенденцией. В связи с этим растет и количество экстремальных явлений, в частности волн тепла, которые крайне негативно влияют на здоровье человека. "Под волнами тепла подразумевается ситуация, когда в теплый период времени температура превышает норму на 5 градусов, и этот период длится пять дней и более", - поясняет метеоролог. Ярким примером является 2010 год, когда на территории России около 50 дней стоял антициклон. По словам Вильфанда, эту ситуацию в ближайшие десятилетия не поможет изменить даже полное прекращение выбросов парниковых газов. "Если мы даже с завтрашнего дня создадим условия для прекращения выброса парниковых газов в атмосферу, то все равно в течение ближайших десятилетий потепление продолжится, несколько меньшие темпами, но продолжится", - отметил он. Вильфанд подчеркнул, что перед нами стоит задача адаптироваться к глобальному потеплению, в том числе перестать считать, что вечная мерзлота будет существовать действительно вечно.
"Очень негативные последствия связаны с таянием вечной мерзлоты, поскольку в нашей стране более 60% находится в такой зоне. Вся инфраструктура построена на принципе, что эта мерзлота будет вечной, но происходят изменения. Начинается медленное смещение этой зоны к северу. В связи с этим нужно адаптироваться к изменениям климата: нужно рыть котлованы, делать другие фундаменты, быть готовыми", - пояснил он.
Влияние глобального потепления на поведение животных
"Все, что будет делать Россия и другие страны по Парижскому соглашению, скажется только на том, что будет происходить во второй половине века. То, что будет в ближайшие 30 лет, уже предопределено действиями человека в предыдущие десятилетия", - считает руководитель программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин. По его словам, изменения климата оказывают большое влияние и на животный мир. Ярким примером является ситуация с белыми медведями в Арктике. Весной лед быстро уходит к северному полюсу, а вслед за ним - тюлени, основная пища белых медведей. Часть медведей уходит за ними, но та, что остается, приходит в населенные пункты за пищей и нападает на людей. Косвенное влияние изменения климата оказывают и на амурского тигра. В Приморском крае стало чаще наблюдаться неравномерное выпадение снежного покрова. Большое количество снега негативно сказывается на кабанах и других копытных, они погибают. Амурские тигры из-за голода идут в ближайшие поселки, нападая на местных жителей.
Сомнительный баланс
Глобальное потепление также влияет на сокращение популяции северного оленя. Из-за череды теплых и холодных периодов чаще образуется корка на снежном покрове, это создает трудности для доступа к пище. По словам Кокорина, случаи массовой гибели северных оленей в связи с этим были зафиксированы неоднократно. Еще одна проблема связана с популяцией таймырского северного оленя, которому в процессе миграции приходится переправляться через реки. Реки теперь тают раньше, новорожденные оленята не могут их переплыть и погибают.
Глобальное потепление влияет и на распространение клещей. К счастью для них и несчастью для населения, из-за низких температур зимой и сокращения периода холодной погоды количество клещей растет. "Если раньше энцефалитными районами Подмосковья можно было назвать только Дмитров и Талдом, то теперь вплоть до Москвы", - отметил представитель WWF России.
Плохие новости
Если через 20-30 лет деградация вечной мерзлоты продолжит ускоряться, "плохими новостями" станут сообщения о разрушениях инфраструктуры нефтегазопроводов и городов вблизи, считает руководитель энергетической программы "Гринпис России" Владимир Чупров. Нас ждет все то же самое - наводнения, падающие мосты, таяние ледников, только хуже и чаще, отмечает он. Количество опасных гидрометеорологических явлений может вырасти в ближайшие 30 лет в полтора раза, а выполнение пунктов Парижского соглашения не сможет улучшить ситуацию. Однако, оно поможет избежать катастрофического сценария с третьей мировой и климатическими мигрантами.