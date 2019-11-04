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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

В ведомстве отметили, что среди признаков некачественного кондитерского изделия - меланж и растительные сливки в составе, а также большое количество крошек в упаковке
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Меланж и растительные сливки в составе, а также наличие большого количества крошек в упаковке являются признаками некачественного кондитерского изделия, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, улучшить вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид, и заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм", - говорится в сообщении.

Рекомендуется отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках. Импортный товар слишком долго транспортируется и поэтому производители, за счет использования консервантов, специально увеличивают срок годности продукции.

"Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции", - отмечает ведомство.

Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости. Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.

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