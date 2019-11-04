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Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

В службе судебных приставов не привели подробностей иска

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей (что превышает пять годовых федеральных бюджетов РФ - прим. ТАСС)".

В службе судебных приставов не привели подробностей иска.

14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

Иск стал рекордным по заявленной сумме - за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей. В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн рублей.

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Россия
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