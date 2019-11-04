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Дорогу из Грузии в Россию открыли для всех машин

Ранее дорогу Коби - Гудаури закрыли из-за обильного снегопада и гололеда

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии разрешили прицепному автотранспорту передвигаться по дороге Коби - Гудаури, ведущей к границе с Россией, и, таким образом, магистраль открыта для всех видов машин. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

"Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Коби - Гудаури восстановлено. К этому времени передвижение по автомобильной дороге Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения (граница с Российской Федерацией - прим. ТАСС) разрешено для автотранспорта всех видов", - сказано в сообщении.

В департаменте также отметили, что на участке Коби - Гудаури автомобили смогут передвигаться лишь через лавинозащитные тоннели без остановок. Прицепные, полуприцепные, а также автомобили с 30 и более пассажирскими местами в тоннелях будут передвигаться в одностороннем режиме. За безопасностью движения на дорогах следит патрульная полиция.

Дорогу Коби - Гудаури из-за обильного снегопада и гололеда закрыли 3 ноября утром. Позже ее открыли лишь для легкового транспорта. Закрытие дороги почти на сутки вызвало скопление большого количества грузовиков, перевозящих товары из Грузии и Армении в РФ и обратно.

Теги
ГрузияРоссия
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