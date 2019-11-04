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В посольстве РФ сообщили, что россиян среди захваченных у берегов Бенина моряков нет

В дипломатическом представительстве уточнили, что все захваченные являются гражданами Филиппин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российских граждан нет среди моряков, похищенных пиратами с судна у берегов западноафриканского государства Бенин, все они филиппинцы. Об этом заявили ТАСС в понедельник в российском посольстве в Республике Бенин.

"Нет, российских граждан нет, - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. - Вчера мы как раз узнавали, созванивались с местными компетентными органами и портовыми службами. Девять человек, которых захватили, - это исключительно филиппинцы".

"Все члены экипажа являются филиппинцами, российских граждан там нет", - добавили в российском диппредставительстве.

Ранее британская медиакорпорация Би-би-си сообщила, что у берегов Бенина пираты похитили девять филиппинских моряков с судна MV Bonita, принадлежащего норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Инцидент произошел 2 ноября, восемь членов экипажа и капитан был сняты с борта и увезены в неизвестном направлении, указывала радиостанция со ссылкой на владельца судна.

Сухогруз подвергся нападению, когда стоял в 9 морских милях от входа в порт и ожидал начала выгрузки находящейся на его борту партии гипса.

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БенинРоссия
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