Медведев: Россия готова предоставить странам АСЕАН технологии для предотвращения эпидемий

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Россия готова поделиться со странами АСЕАН разработками и технологиями для предотвращения эпидемий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на XIV Восточноазиатском саммите.

"Мы готовы делиться российскими научными разработками и технологиями, поставлять мобильные лаборатории и тест-системы", - сказал он. Премьер напомнил, что регион Юго-Восточной Азии постоянно сталкивается с проблемой инфекционных болезней. "Из 2,5 млрд человек, которые подвержены риску заражения вирусом Денге в мире, 70% - это как раз АТР", - привел статистику Медведев. Он добавил, что регион также пострадал от птичьего гриппа.