Патриарх Кирилл не видит оснований для новых расколов РПЦ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Воссоединение Русской православной церкви с Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции поставило точку в многолетнем расколе, и для новых разделений больше нет никаких оснований, сообщил в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день празднования Казанской иконы Божией Матери, совпадающий с Днем народного единства.

"Мы теперь единая церковь, больше нет никаких причин быть вне евхаристического и даже просто братского человеческого общения. Такое впечатление, что народ наш в зарубежье испил всю чашу страданий, и в эти святые дни над всеми церковными разделениями, а также общественными, которые всегда связаны с церковными, поставлена точка. Нет никаких оснований к тому, чтобы в какой-то момент снова потерять вожделенное и святое единство, к которому мы шли десятилетия и к которому пришли в эти святые дни", - сказал он.

Предстоятель предположил, что единая и сильная Русская православная церковь вызывает страх у мирового сообщества, и призвал не бояться этого факта. "Есть очень много сил нецерковных, которые сегодня пытаются сеять семена разделения среди русских православных людей, мистическим образом испытывая страх перед единой Русской церковью. Мы говорим всем, кто испытывает такой страх, - не бойтесь, мы верующие люди, мы прошли путем мученичества и исповедничества, менее всего нам свойственны интриги и политиканство в церковном пространстве. Мы все прошли, все выстрадали, чтобы с чистым сердцем воспринимать радость восстановления единства и сохранение общения", - подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси.

Он также пожелал присутствующим иерархам архиепископии "крепкой веры, веры в то, что, пройдя через исторические испытания, у нас хватит сил, укрепляемых силой Божией, ограждать себя от всяких разделений и расколов".

Накануне патриарх совершил божественную литургию вместе с клиром Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, где произвел главу архиепископии архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) в сан митрополита и вручил ему Патриаршую и Синодальную грамоту о единстве с РПЦ.