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Суд назначил заседание по иску вдовы Кобзона к задолжавшему ее мужу $25 млн бизнесмену

Заседание пройдет 11 декабря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 декабря заседание по иску вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель Кобзон против бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжал певцу $25 млн, следует из картотеки дел инстанции.

Заявление с просьбой признать бизнесмена банкротом было подано 30 октября 2019 года.

В 2016 году Одинцовский суд Московской области приговорил к шести годам колонии Пейсахова за мошенничество на $25 млн, которые он взял в долг у Кобзона. Как установлено судом и следствием, бизнесмен неоднократно одалживал у артиста деньги якобы на развитие бизнеса. Кобзон в феврале 2014 года заключил с должником два договора займа на $25 млн - сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к этому времени.

Спустя месяц Пейсахов сообщил артисту, что не может отдать ему деньги, так как проиграл их в покер, после чего Кобзон обратился в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Пейсахов не собирался возвращать деньги и ввел Кобзона в заблуждение.

Теги
Кобзон, Иосиф Давыдович
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