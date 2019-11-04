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Медведев считает недопустимым бросать тень на людей, защищавших свою землю от захватчиков

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает недопустимым называть "участием в чужих войнах" защиту своих земель от иностранных захватчиков в различные исторические эпохи. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Бангкоке.

"Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Белоруссии, они защищали ведь свою землю от захватчиков, - сказал он. - Наши отцы и деды защищали свою землю, это не "участие в чужих войнах".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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