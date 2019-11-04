Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата

МАГАС, 4 ноября. /ТАСС/. Убитых в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева в понедельник похоронили на родовом кладбище в Назрановском районе республики. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых. Их похоронили на родовом кладбище", - сказал собеседник агентства.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для его розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы.

В правоохранительных органах сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Тогда он не пострадал.