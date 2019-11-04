Главы Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Президенты Абхазии, Молдавии и Южной Осетии в понедельник поздравили президента РФ Владимира Путина и россиян с Днем народного единства, пожелав процветания, мира и благополучия.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и весь российский народ с Днем народного единства", - написал молдавский президент Игорь Додон на своей странице в Facebook. По его словам, народы двух стран "объединяют общие история и ценности, дух патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения". "Пользуясь случаем, поздравляю господина Путина с праздником и желаю ему крепкого здоровья и новых славных дел во имя процветания России, а всем россиянам - мира и благополучия", - отметил он.

В свою очередь глава Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что День народного единства "стал неотъемлемой частью истории России и олицетворяет единение людей разных национальностей, сословий и вероисповедания", а также "является символом высокой духовности, патриотизма и преданности отчизне". В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента Абхазии, подчеркивается, что сегодня Россия - "сильное государство, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее". Хаджимба пожелал российскому лидеру и всем жителям РФ мира, добра и благополучия.

Аналогичные поздравления направил российскому коллеге президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он заявил, что День народного единства стал "одним из символов обновленной России". Этот праздник призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе можно добиваться реальных изменений в жизни страны, делать ее сильной и процветающей", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы республики.