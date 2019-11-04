Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили россиян с Днем народного единства

Лидеры республик пожелали гражданам России процветания, мира и благополучия

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Президенты Абхазии, Молдавии и Южной Осетии в понедельник поздравили президента РФ Владимира Путина и россиян с Днем народного единства, пожелав процветания, мира и благополучия.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и весь российский народ с Днем народного единства", - написал молдавский президент Игорь Додон на своей странице в Facebook. По его словам, народы двух стран "объединяют общие история и ценности, дух патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения". "Пользуясь случаем, поздравляю господина Путина с праздником и желаю ему крепкого здоровья и новых славных дел во имя процветания России, а всем россиянам - мира и благополучия", - отметил он.

В свою очередь глава Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что День народного единства "стал неотъемлемой частью истории России и олицетворяет единение людей разных национальностей, сословий и вероисповедания", а также "является символом высокой духовности, патриотизма и преданности отчизне". В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента Абхазии, подчеркивается, что сегодня Россия - "сильное государство, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее". Хаджимба пожелал российскому лидеру и всем жителям РФ мира, добра и благополучия.

Аналогичные поздравления направил российскому коллеге президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он заявил, что День народного единства стал "одним из символов обновленной России". Этот праздник призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе можно добиваться реальных изменений в жизни страны, делать ее сильной и процветающей", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы республики.

Теги
АбхазияРоссияМолдавияЮжная Осетия
Реклама на ТАСС
Путин в День народного единства вручил госнаграды в Кремле
Премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена социологу Леокадии Дробижевой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС