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В Сухуме вновь заработала школа, которая пострадала во время пожара в мае

Все учащиеся уже вернулись в свои классы

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Сильно пострадавшая от пожара в мае средняя школа № 2 им. А. С. Пушкина в Сухуме вновь заработала, в понедельник в нее вернулись все учащиеся, хотя ремонт в одном из корпусов еще продолжается, сообщили журналистам в администрации школы.

В результате пожара 2 мая этого года сгорела крыша школы, расположенной в самом центре столицы Абхазии. При тушении пожара пострадала большая часть образовательного учреждения, в связи с чем более тысячи учащихся были размещены в три другие городские школы.

"С сегодняшнего дня учебный процесс для наших учащихся продолжился в стенах родной школы. Пока все классы, а их 41, размещены во втором корпусе, два класса начальной школы временно будут ходить в третью смену", - сказала директор Ирина Повирскер.

В настоящее время в школе капитально отремонтированы два корпуса, они снабжены современной системой дымоудаления и пожаротушения, там установлено видеонаблюдение, уложен новый паркет, поставлена новая мебель, в каждом кабинете установлены кондиционеры. В центральной, исторической части здания, которая наиболее пострадала, ремонт продолжается, в эту часть школьникам ограничен доступ.

По информации гендиректора госкомпании "Абхазстой" Тимура Ткебучавы, сметная стоимость работ составила 72 млн рублей. Все три корпуса школы объединены одной крышей, и, чтобы впредь в случае пожара огонь с одного корпуса не перекидывался на другой, на чердаке устроены блочные отсеки, установлены полноценные бетонные плиты.

Теги
Абхазия
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