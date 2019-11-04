Национальные танцы и блюда. В Севастополе отмечают День народного единства

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Презентация национальных обществ Севастополя и фестиваль кухни народов прошли в День народного единства на главной площади города. Гости праздника могли попробовать татарские чебуреки и свежую черноморскую рыбу, спеть русские песни под гармонь и станцевать сиртаки с греками, передает корреспондент ТАСС.

Основной площадкой для праздничных гуляний стала площадь Нахимова. Активисты более 10 национальных общин показывали национальные костюмы и произведения народного творчества, пели и танцевали. Так, на одном конце выставки раздавались звуки гармони и "Ой, цветет калина...", а в нескольких метрах - песни полячек. Девушки из греческого общества в толпе танцевали сиртаки, а ансамбль крымско-татарского танца - назик къызлар (название грациозного танца переводится как "нежные девушки").

Помимо таких многочисленных народов, как, например, греки, на выставке представлены гагаузы - тюркский народ, который живет на юге Молдавии, в советское время по распределению или из-за назначения на военную службу гагаузы разъезжались по другим республикам СССР. По данным переписи 2014 года, в Севастополе проживали 64 представителя этой национальности.

"Наш народ века жил рядом с болгарами, молдаванами, и мы перенимали часть их традиций. Своей письменности у гагаузов не было очень долго, и традиции, историю сохраняли, передавая из уст в уста. Именно гагаузы делают то самое молдавское вино, которое было известно на весь Союз, и сейчас поставляется на экспорт. В Севастополе мы тоже отмечаем праздник молодого вина: сами выращиваем виноград, вино делаем, храним в бочонках", - сказала гагаузка Оксана.

На площади также работает фудкорт, где представлены блюда народов, проживающих в Севастополе: русские блины, кавказские шашлыки, черноморская рыба, узбекский плов и другие. Особое место отведено чебурекам - национальному крымскотатарскому блюду. "Чебуреки готовятся просто и быстро, но нужна подготовка - с вечера делаем тесто, с утра - фарш на весь день. Но также бывают чебуреки с другими начинками: рыбой, курицей и грибами, сыром, фруктами и прочими", - отметила повар Лариса.

Праздничные флаги и салют

Также праздничные мероприятия в понедельник и минувшие выходные проводились в других районах города - всего их посетили около 8 тыс. человек.