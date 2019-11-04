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Национальные танцы и блюда. В Севастополе отмечают День народного единства

На площади Нахимова активисты более 10 национальных общин показывали традиционные костюмы и произведения народного творчества, праздничные мероприятия завершатся артиллерийским салютом
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Презентация национальных обществ Севастополя и фестиваль кухни народов прошли в День народного единства на главной площади города. Гости праздника могли попробовать татарские чебуреки и свежую черноморскую рыбу, спеть русские песни под гармонь и станцевать сиртаки с греками, передает корреспондент ТАСС.

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История Дня народного единства

Основной площадкой для праздничных гуляний стала площадь Нахимова. Активисты более 10 национальных общин показывали национальные костюмы и произведения народного творчества, пели и танцевали. Так, на одном конце выставки раздавались звуки гармони и "Ой, цветет калина...", а в нескольких метрах - песни полячек. Девушки из греческого общества в толпе танцевали сиртаки, а ансамбль крымско-татарского танца - назик къызлар (название грациозного танца переводится как "нежные девушки").

Помимо таких многочисленных народов, как, например, греки, на выставке представлены гагаузы - тюркский народ, который живет на юге Молдавии, в советское время по распределению или из-за назначения на военную службу гагаузы разъезжались по другим республикам СССР. По данным переписи 2014 года, в Севастополе проживали 64 представителя этой национальности.

"Наш народ века жил рядом с болгарами, молдаванами, и мы перенимали часть их традиций. Своей письменности у гагаузов не было очень долго, и традиции, историю сохраняли, передавая из уст в уста. Именно гагаузы делают то самое молдавское вино, которое было известно на весь Союз, и сейчас поставляется на экспорт. В Севастополе мы тоже отмечаем праздник молодого вина: сами выращиваем виноград, вино делаем, храним в бочонках", - сказала гагаузка Оксана.

На площади также работает фудкорт, где представлены блюда народов, проживающих в Севастополе: русские блины, кавказские шашлыки, черноморская рыба, узбекский плов и другие. Особое место отведено чебурекам - национальному крымскотатарскому блюду. "Чебуреки готовятся просто и быстро, но нужна подготовка - с вечера делаем тесто, с утра - фарш на весь день. Но также бывают чебуреки с другими начинками: рыбой, курицей и грибами, сыром, фруктами и прочими", - отметила повар Лариса.

Праздничные флаги и салют

Также праздничные мероприятия в понедельник и минувшие выходные проводились в других районах города - всего их посетили около 8 тыс. человек.

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"Нам очень нравится праздник, и замечательно, что он так активно проходит. Мы пришли с ребенком, потому что считаем, что надо с детства детям показывать, какая у нас многогранная страна, и приучать, что мы должны жить в единстве", - поделилась с ТАСС жительница Севастополя Александра.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в понедельник в честь праздника на кораблях вместе с Андреевскими флагами были подняты праздничные флаги расцвечивания. Вечером праздничные мероприятия завершатся артиллерийским салютом над Севастопольской бухтой.

Отголосок Крымской весны

В Севастополе отмечают, что именно единство всех горожан позволило в 2014 году запустить процесс, результатом которого стало воссоединение Крыма с Россией.

"Почему у нас все получилось 23 февраля (когда в Севастополе прошел многотысячный митинг, который принято считать началом Русской, или Крымской, весны)? Потому что мы были действительно едины, и в эти дни, в феврале-марте, никто одеяло на себя не тянул - выполняли кто что должен, вносили свою лепту. С другим подходом ничего бы не получилось", - сказала ТАСС депутат Заксобрания Севастополя, участник событий Крымской весны Татьяна Щербакова.

Она добавила, что согласие должно быть не только в России в целом, но и в самом Севастополе, где до недавнего времени был серьезный конфликт между правительством города и депутатами. Однако после смены главы города, произошедшей в июле, и выборов Заксобрания в сентябре в городе "наметилось хрупкое единство", политические силы начали выстраивать сотрудничество. "Хочется, чтобы оно сохранилось. Когда мы объединяемся, все получается, а когда ссоримся, начинаются проблемы и сложности", - уверена депутат.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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