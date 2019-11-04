Путин в День народного единства вручил госнаграды в Кремле

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

В этом году премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена социологу Леокадии Дробижевой - руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Премия, размер которой составляет 2,5 млн рублей, учреждена указом главы государства в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений.

На торжественной церемонии орден Дружбы получили советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор театра "Колон" (Аргентинская Республика) Мария Виктория Алькарас, почетный консул России на острове Крит Николаос Даскаландонакис, почетный консул России в городе Сент-Джонс (Канада) Джон Стюарт Дюррант, председатель правления общественного объединения "Славянский культурный центр" Татьяна Кузина, председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос, почетный консул Российской Федерации в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Республика Филиппины) Арми Лопес Гарсия, председатель Национального движения "Русофилов" в Болгарии Николай Симеонов Малинов, почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Федеративная Республика Нигерия) Бенедикт Окечукву Орама, мэр города Монпелье (Франция) Филипп Сорель, генеральный директор Группы Enel (Италия) Франческо Стараче.