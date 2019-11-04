В профсоюзе сообщили, что учителя более половины чешских школ примут участие в забастовке

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Учителя свыше половины школ Чехии присоединятся к забастовке с требованиями повышения зарплаты, которая пройдет в республике в предстоящую среду, 6 ноября. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель председателя профсоюза преподавателей школ и гимназий республики Маркета Сеидлова.

"Забастовку поддержали шесть тысяч школ, - отметила она. - Эта более половины учебных заведений для детей и подростков в Чехии".

Учителя добиваются повышения размеров окладов на 10%. Власти же согласились в 2020 году увеличить их в среднем на 8%, в то время как профсоюз работников образования первоначально требовал повысить зарплату преподавателям на 15%.

Среднестатистический оклад чешского учителя составляет чуть более 36 тыс. крон (примерно €1450). Правительство республики планирует в течение предстоящих двух лет довести его размер до 45 тыс. крон (около €1700).

Намерение профсоюзов провести забастовку осудил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он подчеркнул, что правительство не пойдет на уступки по зарплатам учителям. "С 2014 года размеры окладов педагогов увеличились на 59%", - напомнил он.