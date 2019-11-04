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Путин 5 ноября проведет заседание Совета по русскому языку и встретится со студотрядовцами

На заседании будут рассмотрены вопросы реализации федерального закона "О государственном языке" и подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета при президенте РФ по русскому языку в новом составе, а затем встретится с представителями движения студенческих отрядов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на заседании Совета будут рассмотрены вопросы реализации федерального закона "О государственном языке", поддержки и популяризации русского языка и литературы за рубежом, подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина.

Совет по русскому языку создан в 2014 году в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка. 2 августа 2019 года был утвержден новый состав этого совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли учителя, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели.

"В этот же день президент примет в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. На встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО), командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов", - сообщает пресс-служба.

В состав РСО входят 240 тыс. человек, которые работают в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и многих других отраслях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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