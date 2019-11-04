День народного единства в Ростове-на-Дону отметили фестивалем промыслов и хороводом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Российские ремесленники представили свои работы в День народного единства на Театральной площади Ростова-на-Дону. С гжелью и жостовской росписью, вологодским и елецким кружевами, клинской игрушкой, ярославской майоликой и многими другими промыслами гости фестиваля знакомились под песни и танцы творческих коллективов региона.

Открывая фестиваль, губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал День народного единства одним из главных государственных праздников.

"Именно единство народа столетиями помогало нам сохранять свою Родину, обеспечивать ее безопасность и суверенитет. Сегодня в Ростове гости из самых разных регионов нашей страны показывают свои ремесла, свое творчество, тем самым выражая любовь к нашим традициям и сохраняя их", - сказал глава региона.

Путешествие по России

Участниками фестиваля промыслов и ремесел стали более 50 предприятий из 40 регионов России, поэтому осмотр выставки для многих стал своеобразным путешествием по стране. Здесь - льняные изделия из Карелии, которые мастерицы вышивают за полярным кругом, там - жостовские подносы из Подмосковья, дальше - оренбургские пуховые и павлопосадские платки. Ростовская область представлена семикаракорской керамикой.

"Нравится, что Ростовскую область и Россию в целом можно изучить по промыслам, которые представлены сегодня здесь", - сказал житель Ростова-на-Дону Максим Курочкин, который пришел на праздник с семьей.

Показать себя и напомнить людям о 200-летней истории промысла красочной росписи подносов приехали мастера из деревни Жостово Московской области. Работники этой фабрики передают традиции из поколения в поколение, поэтому подносы детей от образцов родителей не берется отличить даже профессионал.

"Очень гжель красивая, кружева, замечательно, все работы достойные. Отмечать праздник в таком формате правильно, все уже устали от традиционных митингов и концертов", - поделилась впечатлениями одна из гостей фестиваля Людмила Решеткова.

Ремесленники привезли на фестиваль множество сувениров, которые многие гости праздника охотно покупали на память или в качестве подарка. Директор предприятия "Карельские узоры" Нина Алехина с гордостью демонстрирует большую ажурную вышитую льняную скатерть. "На ее изготовление у мастерицы ушло около двух месяцев, стоит она 19 тыс. рублей - дорого, но спрос у нас есть", - отметила она.

Представители фабрики "Елецкие кружева" из Липецкой области отмечают, что людям нравятся их вещи, например, кружевное пальто, так как они соответствуют качеству. "Всегда интересуются, всем нравятся, всех хочется осчастливить, но не все имеют возможность приобрести, так как ручная работа не очень дешево стоит", - сказала менеджер фабрики "Елецкие кружева" Ольга Панарина.

Народный хоровод

Концерт на Театральной площади Ростова-на-Дону продлится до позднего вечера. Программу начали с выступления детских и юношеских творческих коллективов. Реконструкторы и артисты Ростовского государственного музыкального театра показали театрализованную композицию "Народное ополчение".

Самым массовым номером стал так называемый артмоб "Русский хоровод". Более 300 молодых людей повязали на шею павлопосадские платки и взялись за руки. К хороводу под задорную русскую народную песню "Маша дорогаша" присоединились десятки зрителей.

Кроме того, на площади выступили оркестр русских народных инструментов "Дон", ансамбли Донских казаков имени Анатолия Квасова, "Гуляй россияне", "Надежда", "Казаки Азова", а также самодеятельные коллективы.