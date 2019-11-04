В Севастополе рассчитывают на конкретные договоренности с делегацией Тартуса

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя надеются, что во время визита делегации сирийской провинции Тартус в город, удастся разработать конкретный план действий по межрегиональному сотрудничеству, сообщил на встрече с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Я очень рад, что сегодняшний визит состоялся - мы давно к нему готовились. Спасибо, что прибыли расширенной делегацией. У нас есть соглашение между Тартусом и Севастополем о сотрудничество в социально-экономической сфере. Сегодня, мне кажется, настала пора, и соглашение должно превратиться в план действий, который приведет к плодотворному сотрудничеству наших двух регионов", - сказал Развожаев.

Он отметил, что между регионами уже "работает дружеская народная дипломатия".

В свою очередь глава провинции Тартус отметил, что регион уже реализует ряд проектов, которые помогут в его развитии: создается туристическая деревня, при поддержки российской стороны восстанавливается работа порта. При этом руководство порта Тартуса открыто для расширения сотрудничества с российской стороной. Ранее сообщалось, что власти Севастополя возлагают большие надежды на запуск морских грузоперевозок между Севастополем и Тартусом.

"Мы в Тартусе высоко ценим не только представителей России в целом, но и представителей Севастополя, знаем и уважаем моряков из Севастополя, которые приходят к нам в Тартус", - добавил он.

В январе российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируются совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.