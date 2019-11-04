Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Севастополе рассчитывают на конкретные договоренности с делегацией Тартуса

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что между сторонами уже "работает дружеская народная дипломатия"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя надеются, что во время визита делегации сирийской провинции Тартус в город, удастся разработать конкретный план действий по межрегиональному сотрудничеству, сообщил на встрече с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Я очень рад, что сегодняшний визит состоялся - мы давно к нему готовились. Спасибо, что прибыли расширенной делегацией. У нас есть соглашение между Тартусом и Севастополем о сотрудничество в социально-экономической сфере. Сегодня, мне кажется, настала пора, и соглашение должно превратиться в план действий, который приведет к плодотворному сотрудничеству наших двух регионов", - сказал Развожаев.

Он отметил, что между регионами уже "работает дружеская народная дипломатия".

В свою очередь глава провинции Тартус отметил, что регион уже реализует ряд проектов, которые помогут в его развитии: создается туристическая деревня, при поддержки российской стороны восстанавливается работа порта. При этом руководство порта Тартуса открыто для расширения сотрудничества с российской стороной. Ранее сообщалось, что власти Севастополя возлагают большие надежды на запуск морских грузоперевозок между Севастополем и Тартусом.

"Мы в Тартусе высоко ценим не только представителей России в целом, но и представителей Севастополя, знаем и уважаем моряков из Севастополя, которые приходят к нам в Тартус", - добавил он.

В январе российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируются совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.

Теги
СирияРоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Русскоязычная предпринимательница вышла в число самых богатых людей Финляндии
Мария Северина переехала в Финляндию из России 30 лет назад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС