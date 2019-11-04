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Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в работе социальной сети

Больше всего о неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в понедельник днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации", - сообщили ТАСС в пресс-службе "ВКонтакте".

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (50%), трудности при отправке сообщений (46%) и при входе в аккаунт (3%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.

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Россия
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