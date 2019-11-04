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В Белграде открыли бюст Евгения Примакова в честь 90-летия политика

Почетными гостями мероприятия стал президент Сербии Александар Вучич, официальные представители РФ и Сербии, деятели общественных и культурных кругов двух стран, а также Ирина Примакова, вдова российского политика
Описание
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 4 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественная церемония открытия бюста Евгения Примакова прошла в понедельник в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде. В честь события был организован прием, сообщает корреспондент ТАСС.

Почетными гостями мероприятия, приуроченного к 90-летию Примакова, стал президент Сербии Александар Вучич, официальные представители РФ и Сербии, деятели общественных и культурных кругов двух стран, представители российско-сербских бизнес-структур, а также Ирина Борисовна Примакова, вдова политика.

Открытие бюста

Открыли бюст Ирина Борисовна Примакова и автор композиции Андрей Тыртышников. Открытие прошло под исполнение национальных гимнов России и Сербии оркестром национальной гвардии страны.

Инициатором и организатором установки памятника стало представительство Россотрудничества в Сербии - Российский центр науки и культуры "Русский дом". Автором бюста выступил академик Российской академии художеств Тыртышников. Работа над созданием бронзового скульптурного портрета велась по согласованию и при непосредственном участии родственников Примакова.

"Для меня огромная честь присутствовать сегодня на открытии памятника Евгению Максимовичу Примакову", - заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Дипломат рассказал об огромном вкладе Примакова в примирение на Балканах и его особой любви к Сербии.

К собравшимся также обратился президент Сербии Александар Вучич. "Сегодня Россия празднует День народного единства и отмечает 90-летний юбилей Евгения Примакова. Его известный демарш, разворот над Атлантикой, означал и разворот внешней политики России в сторону многополярности. Сила России тогда и сегодня несравнимы, за это боролся Евгений Примаков, его свершения останутся маяком для будущих поколений", - заявил Вучич, отметив, что "Примаков боролся за Россию, борясь за Сербию".

Бывший премьер РФ Сергей Степашин рассказал о вкладе Примакова в спасение России от экономической катастрофы в 1999 году. "Я горд, что открытие памятника состоялось именно здесь, в центре Белграда. Его разворот над Атлантикой войдет в учебники. К сожалению, Россия тогда не так помогла Югославии, как могла бы, Примаков предлагал развернуть в Сербии С-300, но его никто не услышал", - рассказал Степашин.

С приветственным словом к собравшимся обратились также глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Она напомнила об особой роли "Русского дома" в Белграде и напомнила, что бюст Примакову открылся не только в День народного единства, но и в праздник обретения иконы Казанской богоматери.

Жизненный путь

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике и в научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 года по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годы - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 г. по май 1999 года возглавлял правительство страны.

После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 года по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

В Сербии особенно помнят и чтят знаменитый "разворот над Атлантикой", когда из-за начавшихся массированных бомбардировок Югославии силами НАТО, в знак солидарности с югославским народом, 24 марта 1999 года по указанию Евгения Примакова, занимавшего тогда пост премьера, был отменен его визит в США и совершен исторический разворот самолета, направляющегося в Вашингтон.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Теги
РоссияСербияПримаков, Евгений МаксимовичСтепашин, Сергей Вадимович
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