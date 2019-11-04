В МВД сообщили, что празднование Дня народного единства прошло без происшествий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Празднование Дня народного единства прошло в России без серьезных происшествий. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Существенных нарушений общественного порядка не допущено", - сказала она.

Праздничные мероприятия прошли в 1,4 тыс. населенных пунктов страны. "Жители 1412 населенных пунктов Российской Федерации приняли участие в более чем в 1,9 тыс. мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства", - отметила Волк.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время народных гуляний задействовано почти 17 тыс. сотрудников полиции, к охране общественного порядка были привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований. В ряде регионов праздничные торжества еще продолжаются.