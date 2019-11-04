Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД сообщили, что празднование Дня народного единства прошло без происшествий

Праздничные мероприятия прошли в 1,4 тыс. населенных пунктов страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Празднование Дня народного единства прошло в России без серьезных происшествий. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Существенных нарушений общественного порядка не допущено", - сказала она.

Праздничные мероприятия прошли в 1,4 тыс. населенных пунктов страны. "Жители 1412 населенных пунктов Российской Федерации приняли участие в более чем в 1,9 тыс. мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства", - отметила Волк.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время народных гуляний задействовано почти 17 тыс. сотрудников полиции, к охране общественного порядка были привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований. В ряде регионов праздничные торжества еще продолжаются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России отметили День народного единства
В рамках праздника прошли народные гулянья, гастрономические и этнофестивали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС