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В Крыму объявили победителей международного конкурса "Наши герои"

Победителями стали Комаров Михаил, Маматкулова Севара и Бариев Мирас

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Итоги международного конкурса "Наши герои" подвели в понедельник в Крыму в детском центре "Артек". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Россотрудничества, победителями стали трое школьников - из Молдавии, Узбекистана и Казахстана.

"В финале конкурса было представлено семь работ. Победителями стали Комаров Михаил из Республики Молдова, Маматкулова Севара из Республики Узбекистан и Бариев Мирас из Республики Казахстан", - рассказали организаторы. Дети получили грамоты и памятные подарки.

Целью международного соревнования стало выявление людей, которых школьники могут отнести к героям, чья жизнь связана и с родиной участника конкурса, и с Россией, заслуги которых значимы для обеих стран. Героем-победителем для 12-летнего Комарова Михаила стал выдающийся российский полководец Михаил Кутузов. 16-летняя Маматкулова Севара назвала героем своего соотечественника кузнеца Шаахеда Шамахмудова, который усыновил 15 детей-сирот, эвакуированных во время Великой Отечественной войны в Ташкент.

Бариев Мирас рассказал в своей работе о 94-летнем казахском ветеране Гладкове Петре Матвеевиче, судьбу которого он назвал историей воинской доблести и солдатской славы. Школьник, которому всего лишь 13 лет, взял у ветерана видеоинтервью.

Конкурс начался 1 сентября 2019 года и проводился среди учащихся 7-10 классов школ стран СНГ (кроме России), Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Россотрудничество, некоммерческая организация "Сделаем вместе" в партнерстве с Министерством просвещения Российской Федерации и Астраханским государственным университетом.

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