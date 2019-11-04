Путин подписал закон об ответственности должностных лиц за организацию незаконной миграции

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении мер по противодействию незаконной миграции, который в том числе предусматривает ответственность для должностных лиц. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, статья Уголовного кодекса РФ об организации незаконной миграции дополняется новым пунктом, который предусматривает повышенную ответственность за организацию незаконного въезда в страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания на территории РФ и незаконного транзитного проезда, в случае, если такое деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения.

Если преступление совершило должностное лицо, использовав свои полномочия, то это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Также, согласно подписанному федеральному закону, пограничные органы Федеральной службы безопасности наделяются правом проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.

Инициатива была внесена в нижнюю палату Московской городской думой. Закон принят Госдумой 15 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября.