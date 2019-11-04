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Путин подписал закон об ответственности должностных лиц за организацию незаконной миграции

Если преступление совершило должностное лицо, использовав при этом свои полномочия, это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении мер по противодействию незаконной миграции, который в том числе предусматривает ответственность для должностных лиц. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, статья Уголовного кодекса РФ об организации незаконной миграции дополняется новым пунктом, который предусматривает повышенную ответственность за организацию незаконного въезда в страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания на территории РФ и незаконного транзитного проезда, в случае, если такое деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения.

Если преступление совершило должностное лицо, использовав свои полномочия, то это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Также, согласно подписанному федеральному закону, пограничные органы Федеральной службы безопасности наделяются правом проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.

Инициатива была внесена в нижнюю палату Московской городской думой. Закон принят Госдумой 15 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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