Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк "Зарядье"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертный зал столичного парка "Зарядье".

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося 30 октября в Москве.

Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.

Также в программе - выступление лауреатов конкурса им. П.И. Чайковского.