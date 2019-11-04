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Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк "Зарядье"

Пианист Денис Мацуев исполнит Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертный зал столичного парка "Зарядье".

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося 30 октября в Москве.

Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.

Также в программе - выступление лауреатов конкурса им. П.И. Чайковского.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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