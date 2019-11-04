Посвященную Терешковой скрипку "Чайка" презентовали на "Коган-фестивале" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Скрипку "Чайка", посвященную первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, презентовали на открытии шестого международного музыкального "Коган-фестиваля" в Ярославле. Создал инструмент скрипичный мастер из Италии Андрей Шюдтц.

"Родилась она [идея создать скрипку "Чайка"] в прошлом году во время фестиваля. Нам показывали Ярославль, ваши церкви, ваши очень красивые, знаменитые места. Когда я находился под куполами, у меня возникла эта идея. Это музыка колоколов, я хотел создать инструмент, посвященный вашей соотечественнице, легендарному человеку, мне моментально на ум пришло слово "чайка", - рассказал журналистам Шюдтц.

По словам мастера, он долго думал, какое дерево выбрать для создания инструмента. "От моего отца, который работал в Большом театре, осталась древесина для изготовления скрипичных инструментов, которая была когда-то изъята у Тухачевского (советский военный деятель, военачальник РККА времен Гражданской войны Михаил Тухачевский - прим. ТАСС) и передана в Большой театр. Все совпало, у меня сразу родилась идея объединить двух великих людей в одно целое", - добавил Шюдтц.

Фестиваль открылся большим концертом в концертно-зрелищном центре "Миллениум". Перед зрителям выступил камерный оркестр "Московская камерата" под управлением художественного руководителя, заслуженного артиста РФ Николая Соколова. Прозвучал мультимедийный проект Дмитрия Когана "Времена года", сочетающий музыку Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы с инновационными технологиями.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 7 ноября в театре драмы им. Ф. Волкова. Международный музыкальный "Коган-фестиваль" проходит в Ярославской области с 2014 года по инициативе заслуженного артиста России Дмитрия Когана.

Дмитрий Коган родился в 1978 году в Москве в известной музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. Дмитрий Коган выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. 29 августа в возрасте 38 лет Дмитрий Коган скончался.