В Удмуртии праздничным концертом начался год 100-летия государственности республики

ИЖЕВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Праздничным концертом "Удмуртия объединяет" и презентацией ключевых мероприятий, которые пройдут в регионе, начался в Удмуртии год 100-летия государственности республики. Мероприятие прошло в понедельник в ледовом дворце города Глазова.

"Для Удмуртии сегодняшний день особенный, всего год отделяет нас от 100-летнего юбилея государственности Удмуртской Республики. Минувшие 99 лет были ознаменованы для Удмуртии впечатляющим количеством побед и достижений в самых разных сферах - в образовании и науке, в культуре и спорте, в оборонной промышленности и сельском хозяйстве. Многочисленные таланты жителей нашей земли, помноженные на трудолюбие, честность, искренность и целеустремленность, заставили весь мир говорить об Удмуртии, как о родине лучшего в мире стрелкового оружия, крае выдающихся ученых, непобедимых спортсменов, уникальных театральных и музыкальных талантах", - сказал на мероприятии глава Удмуртии Александр Бречалов.

Как уточнили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона, в концерте задействовали 200 волонтеров, 500 участников и технических специалистов. Во дворце присутствовали представители городов и районов республики, почетные граждане Удмуртии, члены национально-культурных объединений.

Во время церемонии различным коллективам и представителям организаций вручили специальные знаки, которые символизируют проведение ключевых мероприятий. Так, удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай - получил символ "Югыт" (в переводе с удмуртского языка на русский - "светло"). В декабре в усадьбе сказочного героя зажгутся огни первой в Удмуртии новогодней елки.

Член союза цирковых деятелей России Владимир Шмелев стал обладателем знака "Тунсыко" (в переводе на русский "интересно"). Этот символ означает проведение в республике циркового фестиваля. В мае ключевым событием станет празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, мероприятия пройдут под знаком "Вормон" (в переводе на русский - "победа").

План работы до 2030 года

Среди ключевых мероприятий республики в 2020 году зимние и сельские спортивные игры, Форум оружейников, форум "Сделано в Удмуртии", празднование 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского, фестиваль удмуртской культуры и другие события.

"В настоящий момент мы готовим детальный план нашей работы на период до 2030 года и давайте договоримся, что через год - 4 ноября 2020 года - мы представим его вам, всем жителям Удмуртии. Каждый житель республики должен знать, когда произойдут конкретные изменения в его деревне, районе, городе", - сказал Бречалов.