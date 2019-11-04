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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

В связи с празднованием Дня народного единства наступившая неделя будет четырехдневной

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства. Об этом напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, который выпал на понедельник, россияне отдыхали три дня - со 2 по 4 ноября. Поэтому, наступившая рабочая неделя будет четырехдневой", - уточнили в ведомстве.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.

 

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