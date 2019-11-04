Сбой в работе "ВКонтакте" возник из-за пожара в дата-центре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Возгорание в дата-центре стало причиной масштабного сбоя в работе соцсети "ВКонтакте. В настоящий момент специалисты восстановили работу большинства сервисов ресурса, сообщает в понедельник команда "ВКонтакте".

"Несколько часов назад в нашем партнерском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьезные проблемы с энергоснабжением <...> Проблема оказалась настолько масштабной, что наши специалисты выехали на помощь в сам дата-центр. Инженеры, энергетики и системные администраторы восстановили подачу электричества и начали замену вышедшего из строя оборудования", - говорится в сообщении разработчиков в соцсети.

В настоящее время большая часть сервисов работает стабильно, специалисты устраняют оставшиеся неполадки и анализируют причины сбоя.

В результате происшествия пострадала "критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов "ВКонтакте", например мессенджера и ленты новостей", отмечает команда сети.

Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.