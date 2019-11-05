Вечер по случаю Дня народного единства прошел в Российском культурном центре в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Торжественный вечер по случаю Дня народного единства прошел в понедельник в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне. С приветственным словом в начале мероприятия выступил посол России в США Анатолий Антонов.

"Народное единство не просто красивая метафора. Это основа существования нашего многонационального и многоконфессионального государства, - сказал российский дипломат. - История России впитала множество разных традиций, укладов и обычаев многоязычной и многоликой нации. Поэтому День народного единства стал праздником для всех, кто любит и уважает нашу страну, это праздник единения русского мира".

Кульминацией вечера стало выступление фортепьянного трио "Эрмитаж". В РКЦ также открылась выставка финалистов третьего международного фотоконкурса "Русская цивилизация", организованного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).