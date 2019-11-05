"Известия": налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в 2020 году

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Закон о налоговых вычетах на расходы граждан на физкультурно-оздоровительные услуги может быть принят к лету 2020 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.

Законопроект внесен в правительство и будет рассмотрен в ближайшее время, сообщил газете источник в кабмине. По словам Гутенева, документ может поступить в Госдуму в декабре, первое чтение может состояться до конца года. Налоговые льготы могут быть введены к лету 2020 года.

Согласно проекту закона, гражданин может вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. руб. Максимальный размер вычета, таким образом, составит 15,6 тыс. руб.

Минфин начал разработку документа в январе этого года после совещания у заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. В начале мая президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести в Госдуму проект закона о налоговом вычете за оздоровительные услуги до 2 декабря.