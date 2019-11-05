Реставрация поверхности статуи Родины-матери в Волгограде завершена на месяц раньше срока

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Реставрация наружной поверхности всемирно известной 85-метровой скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде завершилась на месяц раньше срока. Демонтаж строительных лесов закончен, сообщил ТАСС руководитель проекта по реставрации монумента, представитель компании-подрядчика Владимир Антонов.

К монтажу строительных лесов специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили в июне этого года, одновременно проводилась реставрация внутренней и наружной поверхности скульптуры. Заказчиком реставрации монумента является дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Стоимость контракта почти 670 млн рублей, срок выполнения - 30 марта 2020 года.

"На 25 суток, то есть практически на месяц раньше срока, выполнена реставрация наружной поверхности скульптуры Родины- матери. Таким образом, на сегодня по факту выполнено около 80% всех запланированных работ по контракту", - сказал Антонов.

Он отметил, что скульптура после реставрационных работ на поверхности стала заметно светлее, "ее очистили от грязи, от всей органики, 50% монумента было покрыто мхом и лишайниками, по соседству находится металлургический завод, который более 50 лет дымил".

"После расчистки примерно 10 км трещин отработали, заполнили их специальным составом, проклеили. В очень плачевном состоянии была кисть правой руки монумента [которая держит меч], мы работали с ней три недели. Также большое количество трещин было на всех выступающих частях монумента, которые подвергаются повышенной динамической нагрузке - плечевые, локтевые суставы, складки плаща", - подчеркнул руководитель проекта.

По его словам, если до настоящего времени реставраторы делали упор на наружной поверхности монумента, теперь, с наступлением холодов, они займутся внутренней поверхностью и реставрацией стилобата - основания монумента, и опорной плиты, на которой скульптура стоит, ничем не прикрепленная, за счет собственного веса как фигура на шахматной доске. "На 75-80% выполнены сейчас работы по монтажу поливочной системы у монумента, по отсыпке плодородного слоя, раскатке рулонного газона, эти работы продолжаются", - уточнил Антонов.

Главная высота России

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" - монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де- Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Волгоград поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова о комплексном проекте по обновлению и благоустройству территории Мамаева кургана. Володин призвал сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны.