Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реставрация поверхности статуи Родины-матери в Волгограде завершена на месяц раньше срока

По словам представителя компании-подрядчика, 80% работ уже выполнено
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Реставрация наружной поверхности всемирно известной 85-метровой скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде завершилась на месяц раньше срока. Демонтаж строительных лесов закончен, сообщил ТАСС руководитель проекта по реставрации монумента, представитель компании-подрядчика Владимир Антонов.

К монтажу строительных лесов специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили в июне этого года, одновременно проводилась реставрация внутренней и наружной поверхности скульптуры. Заказчиком реставрации монумента является дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Стоимость контракта почти 670 млн рублей, срок выполнения - 30 марта 2020 года.

"На 25 суток, то есть практически на месяц раньше срока, выполнена реставрация наружной поверхности скульптуры Родины- матери. Таким образом, на сегодня по факту выполнено около 80% всех запланированных работ по контракту", - сказал Антонов.

Он отметил, что скульптура после реставрационных работ на поверхности стала заметно светлее, "ее очистили от грязи, от всей органики, 50% монумента было покрыто мхом и лишайниками, по соседству находится металлургический завод, который более 50 лет дымил".

"После расчистки примерно 10 км трещин отработали, заполнили их специальным составом, проклеили. В очень плачевном состоянии была кисть правой руки монумента [которая держит меч], мы работали с ней три недели. Также большое количество трещин было на всех выступающих частях монумента, которые подвергаются повышенной динамической нагрузке - плечевые, локтевые суставы, складки плаща", - подчеркнул руководитель проекта.

По его словам, если до настоящего времени реставраторы делали упор на наружной поверхности монумента, теперь, с наступлением холодов, они займутся внутренней поверхностью и реставрацией стилобата - основания монумента, и опорной плиты, на которой скульптура стоит, ничем не прикрепленная, за счет собственного веса как фигура на шахматной доске. "На 75-80% выполнены сейчас работы по монтажу поливочной системы у монумента, по отсыпке плодородного слоя, раскатке рулонного газона, эти работы продолжаются", - уточнил Антонов.

Главная высота России

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" - монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де- Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Волгоград поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова о комплексном проекте по обновлению и благоустройству территории Мамаева кургана. Володин призвал сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны. 

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Этнографический диктант в Новосибирской области собрал вдвое больше человек, чем ожидалось
Диктант провели на 25 площадках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС